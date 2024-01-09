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Богомолов Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Богомолов Пётр Петрович

Мать: Богомолова (Тараканова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
21.01.1921

Сын: Богомолов Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
13.04.1923

Сын: Богомолов Виктор Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
10.02.1925

Сын: Богомолов Павел Егорович

Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Богомолова Зинавея Егоровна

Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Богомолов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Богомолов (Британец) Александр Егорович

Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Богомолова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Богомолов Егор Егорович

Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно

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