Богомолов Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1921
Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
13.04.1923
Сын: Богомолов Виктор Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
10.02.1925
Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Богомолова Зинавея Егоровна
Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Богомолов Алексей Егорович
Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Богомолова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна
Смерть
Неизвестно