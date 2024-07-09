Богомолов Виктор Анатолий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1923
Дата смерти11.04.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1946
Дочь: Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Богомолова Лукьянова Девичья Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.11.1947
Сын: Богомолов Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Богомолова Лукьянова Девичья Мария Дмитриевна
Смерть
11.04.1987