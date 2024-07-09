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Богомолов Виктор Анатолий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1923

Дата смерти

11.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1923

Отец: Богомолов Егор Петрович

Мать: Богомолова (Лынова) Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Лукьянова Девичья Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.06.1946

Дочь: Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Богомолова Лукьянова Девичья Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.11.1947

Сын: Богомолов Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Богомолова Лукьянова Девичья Мария Дмитриевна

Смерть
11.04.1987

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