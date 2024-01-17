Богомолова (Тараканова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Тараканова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Василий Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Макрида Петровна

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Василий Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Павел Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лопатина (Богомолова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лопатина (Богомолова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Богомолов Прохор Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Богомолов Егор Петрович

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Колупаева (Богомолова) Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно

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