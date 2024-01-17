Богомолова (Тараканова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Богомолов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Сын: Богомолов Василий Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Дочь: Богомолова Макрида Петровна
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Сын: Богомолов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Сын: Богомолов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Сын: Богомолов Василий Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Сын: Богомолов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Дочь: Лопатина (Богомолова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Дочь: Лопатина (Богомолова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Сын: Богомолов Прохор Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович
Дочь: Колупаева (Богомолова) Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Богомолов Пётр Петрович