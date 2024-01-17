Богомолов Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомолов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомолов Василий Петрович
Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Макрида Петровна
Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомолов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лопатина (Богомолова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария
Рождение ребёнка
1892
Сын: Богомолов Прохор Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Колупаева (Богомолова) Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария
Смерть
Неизвестно