Богомолов Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Василий Петрович

Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Макрида Петровна

Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Тараканова) Мария

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лопатина (Богомолова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария

Рождение ребёнка
1892

Сын: Богомолов Прохор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Богомолов Егор Петрович

Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Колупаева (Богомолова) Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Богомолова (Тараканова) Мария

Смерть
Неизвестно

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