Богомолов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомолов (Колупаев) Борис Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва (Богомолова) Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Богомолов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно