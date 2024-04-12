Некрасов Андрей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения17.10.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1800
Бракосочетание
19.10.1824
Рождение ребёнка
14.09.1825
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
11.03.1827
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
17.12.1828
Сын: Некрасов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1830
Сын: Некрасов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
17.01.1832
Дочь: Попова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1834
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова
Бракосочетание
28.01.1849
Жена: Некрасова Ирина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно