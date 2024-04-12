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Некрасов Андрей Тимофеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.10.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1800

Отец: Некрасов Тимофей Акимов

Мать: Некрасова Агрипина Осипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.10.1824

Жена: Некрасова Акилина Егорова

Рождение ребёнка
14.09.1825

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1827

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1828

Сын: Некрасов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1830

Сын: Некрасов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1832

Дочь: Попова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1834

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Некрасов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Некрасова Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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