Некрасова (Некрасова) Акилина Егорова
Место рождения
Дата рождения09.06.1804
Дата смерти02.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1804
Отец: Некрасов Егор Григорьев
Мать: Некрасова Марфа Иванова
Бракосочетание
19.10.1824
Муж: не указан
Бракосочетание
19.10.1824
Рождение ребёнка
14.09.1825
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
11.03.1827
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
17.12.1828
Сын: Некрасов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1830
Сын: Некрасов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
17.01.1832
Дочь: Попова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1834
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1848
Причина смерти: холера