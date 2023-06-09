Некрасова (Некрасова) Акилина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Акилина Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.06.1804

Дата смерти

02.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1804

Отец: Некрасов Егор Григорьев

Мать: Некрасова Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.10.1824

Муж: не указан

Бракосочетание
19.10.1824

Муж: Некрасов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
14.09.1825

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1827

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1828

Сын: Некрасов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1830

Сын: Некрасов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1832

Дочь: Попова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1834

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Некрасов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.07.1848
Причина смерти: холера