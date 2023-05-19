Некрасова (-) Агрипина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти11.12.1832
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1789
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов
Рождение ребёнка
16.09.1798
Дочь: Некрасова Ефимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов
Рождение ребёнка
17.10.1800
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов
Рождение ребёнка
23.04.1805
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1832
Причина смерти: чахоткою