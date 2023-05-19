Некрасова (-) Агрипина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Агрипина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

11.12.1832

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1789

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Некрасов Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1798

Дочь: Некрасова Ефимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1800

Сын: Некрасов Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1805

Сын: Некрасов Семен Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Акимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Тимофей Акимов

Смерть
11.12.1832
Причина смерти: чахоткою
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