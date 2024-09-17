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Шевяков Егор Аввакумов

Место рождения

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1813

Дата смерти

02.12.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шевяков Аввакум Андреев

Мать: Пелагея

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Шевеков Казма Егоров

Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.12.1833

Дочь: Шевекова Степанидла Егорова

Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна

Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.

Сын: Шевяков Петр Егоров

Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Попова (Шевякова) Домна Егорова

Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Иоакимова (Шевякова) Ксения Егорова

Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна

Смерть
02.12.1850 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

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