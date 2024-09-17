Шевяков Егор Аввакумов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти02.12.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Шевяков Аввакум Андреев
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Шевеков Казма Егоров
Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна
Рождение ребёнка
?.12.1833
Дочь: Шевекова Степанидла Егорова
Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна
Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.
Сын: Шевяков Петр Егоров
Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Попова (Шевякова) Домна Егорова
Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Иоакимова (Шевякова) Ксения Егорова
Мать ребёнка: Шевякова Елена Димитриевна
Смерть
02.12.1850 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область