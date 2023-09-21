Шевеков Аввакум Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Шевеков Андрей Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Пелагея
Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шевеков Константин Аввакумов
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1816