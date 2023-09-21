Шевеков Аввакум Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевеков Аввакум Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шевеков Андрей Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шевеков Егор Аввакумов

Мать ребёнка: Пелагея

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шевеков Константин Аввакумов

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1816
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