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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1246Новосергиевское, с. каз.при р. Самаре и рч. Лебяжке.12579216837731Церковь православная 1. Почтовая станция. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
622. Ново-Сергиевка, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 305, жителей 2405, церковь православная, школа, 9 лавок, 2 водяных мельницы, 2 ярмарки, базар по Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ново-Сергиевка. Б. госуд. Рус. Прав. и сектант.3016—2851151654516921704
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11812Новосергиевкапосёлок52°05'с.ш.53°38'в.д.N-39-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Новосергиевский муниципальный район, Сельское поселение Новосергиевский поссовет
53631432101п Новосергиевкапоселок