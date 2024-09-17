Шевякова Елена Димитриевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти03.04.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Шевеков Казма Егоров
Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов
Рождение ребёнка
?.12.1833
Дочь: Шевекова Степанидла Егорова
Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов
Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.
Сын: Шевяков Петр Егоров
Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Попова (Шевякова) Домна Егорова
Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Иоакимова (Шевякова) Ксения Егорова
Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов
Смерть
03.04.1873 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область