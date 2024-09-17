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Шевякова Елена Димитриевна

Место рождения

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1806

Дата смерти

03.04.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Шевеков Казма Егоров

Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.12.1833

Дочь: Шевекова Степанидла Егорова

Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов

Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.

Сын: Шевяков Петр Егоров

Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Попова (Шевякова) Домна Егорова

Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Иоакимова (Шевякова) Ксения Егорова

Отец ребёнка: Шевяков Егор Аввакумов

Смерть
03.04.1873 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

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