Шалабанов Родион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Шалабанов Иван Григорьевич
Мать: Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Кондратовна
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Шалабанов Иван Родионович
Мать ребёнка: Ефимия Кондратовна
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Шалабанов Николай Родионович
Мать ребёнка: Ефимия Кондратовна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Шалабанов Александр Родионович
Мать ребёнка: Ефимия Кондратовна
Смерть
Неизвестно