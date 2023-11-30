Шалабанов Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанов Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Шалабанов Иван Григорьевич

Мать: Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Кондратовна

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шалабанов Иван Родионович

Мать ребёнка: Ефимия Кондратовна

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шалабанов Николай Родионович

Мать ребёнка: Ефимия Кондратовна

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шалабанов Александр Родионович

Мать ребёнка: Ефимия Кондратовна

Смерть
Неизвестно

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