Шалабанов Николай Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалабанов Николай Родионович

Шалабанов Николай Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Шалабанов Родион

Мать: Ефимия Кондратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Шалабанова Настасья Николаевна

Мать ребёнка: Арина Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шалабанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Арина Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Шалабанов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Арина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шалабанов Герасим Николаевич

Мать ребёнка: Арина Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Шалабанова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Арина Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шалабанов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Арина Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Шалабанова Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Арина Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.