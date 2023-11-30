Шалабанов Николай Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Шалабанов Родион
Мать: Ефимия Кондратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Шалабанова Настасья Николаевна
Мать ребёнка: Арина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Шалабанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Арина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Шалабанов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Арина Лукьяновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шалабанов Герасим Николаевич
Мать ребёнка: Арина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Шалабанова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Арина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Шалабанов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Арина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Шалабанова Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Арина Лукьяновна
Смерть
Неизвестно