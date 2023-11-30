Шалабанов Александр Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Шалабанов Родион
Мать: Ефимия Кондратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Шалабанов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шалабанов Герасим Александрович
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Шалбанова Акилина Александровна
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Шалабанов Симеон Александрович
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Шалабанов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Смерть
Неизвестно