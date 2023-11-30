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Шалабанов Александр Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Шалабанов Родион

Мать: Ефимия Кондратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шалабанов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шалабанов Герасим Александрович

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Шалбанова Акилина Александровна

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Шалабанов Симеон Александрович

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Шалабанов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Смерть
Неизвестно

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