Ефимия Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Шалабанов Иван Родионович
Отец ребёнка: Шалабанов Родион
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Шалабанов Николай Родионович
Отец ребёнка: Шалабанов Родион
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Шалабанов Александр Родионович
Отец ребёнка: Шалабанов Родион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалабанов Родион
Смерть
Неизвестно