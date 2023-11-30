Ефимия Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шалабанов Иван Родионович

Отец ребёнка: Шалабанов Родион

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шалабанов Николай Родионович

Отец ребёнка: Шалабанов Родион

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шалабанов Александр Родионович

Отец ребёнка: Шалабанов Родион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Родион

Смерть
Неизвестно
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