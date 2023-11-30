Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Шалабанов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шалабанов Герасим Александрович
Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Шалбанова Акилина Александровна
Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Шалабанов Симеон Александрович
Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Шалабанов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович
Смерть
Неизвестно