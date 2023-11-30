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Матрона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Александр Родионович

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шалабанов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шалабанов Герасим Александрович

Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Шалбанова Акилина Александровна

Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Шалабанов Симеон Александрович

Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Шалабанов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шалабанов Александр Родионович

Смерть
Неизвестно

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