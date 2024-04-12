Гомозов (Касырев) Антип Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.04.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.04.1815
Отец: Гомозов Федор Мартинович
Мать: Гомозова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1845
Дочь: Воронкова Марфа Антиповна
Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна
Рождение ребёнка
15.03.1852
Сын: Гомозов Алексей Антипович
Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна
Рождение ребёнка
27.02.1854
Дочь: Гомозова Евдокия Антиповна
Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна
Рождение ребёнка
06.11.1856
Дочь: Гомозова Степанида Антиповна
Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна
Рождение ребёнка
29.05.1859
Дочь: Гомозова Акилина Антиповна
Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна
Рождение ребёнка
08.05.1860
Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна
Рождение ребёнка
24.11.1861
Дочь: Гомозова Варвара Антиповна
Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно