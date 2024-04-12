Гомозов (Касырев) Антип Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГомозов (Касырев) Антип Федорович

Гомозов (Касырев) Антип Федорович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 04.04.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.04.1815

Отец: Гомозов Федор Мартинович

Мать: Гомозова Мавра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1845

Дочь: Воронкова Марфа Антиповна

Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1852

Сын: Гомозов Алексей Антипович

Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1854

Дочь: Гомозова Евдокия Антиповна

Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Дочь: Гомозова Степанида Антиповна

Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1859

Дочь: Гомозова Акилина Антиповна

Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1860

Сын: Гомозов Петр Антипович

Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1861

Дочь: Гомозова Варвара Антиповна

Мать ребёнка: Гомозова Агафия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомозова Агафия Илларионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close