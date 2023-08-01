Гомозов Федор Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Гомозов Мартин Кузьмич
Рождение ребёнка
1803 или 1805
Сын: Гомозов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Гомозов Василий Федорович
Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 24.03.1812
Дочь: Касырева Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 04.04.1815
Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1817
Дочь: Касырева Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1820
Дочь: Гомозова Домна Федоровна
Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1822 или 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гомозова Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно