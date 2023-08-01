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Гомозов Федор Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Гомозов Мартин Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 или 1805

Сын: Гомозов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Гомозов Василий Федорович

Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 24.03.1812

Дочь: Касырева Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 04.04.1815

Сын: Гомозов Антип Федорович

Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1817

Дочь: Касырева Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1820

Дочь: Гомозова Домна Федоровна

Мать ребёнка: Гомозова Мавра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822 или 1831

Сын: Гомозов Тарас Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомозова Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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