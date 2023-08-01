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Гомозов Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1805

Дата смерти

16.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805

Отец: Гомозов Федор Мартинович

Мать: Гомозова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Гомозов Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Гомозова Анна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Гомозов Илларион Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомозова Анна

Смерть
16.01.1872
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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