Гомозов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1805
Дата смерти16.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805
Отец: Гомозов Федор Мартинович
Мать: Гомозова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Гомозов Роман Григорьевич
Мать ребёнка: Гомозова Анна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Гомозов Илларион Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гомозова Анна
Смерть
16.01.1872
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область