Гомозова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803 или 1805
Сын: Гомозов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Гомозов Василий Федорович
Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович
Рождение ребёнка
Около 24.03.1812
Дочь: Касырева Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович
Рождение ребёнка
Около 04.04.1815
Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович
Рождение ребёнка
20.11.1817
Дочь: Касырева Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович
Рождение ребёнка
06.01.1820
Дочь: Гомозова Домна Федоровна
Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно