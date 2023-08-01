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Гомозова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 или 1805

Сын: Гомозов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Гомозов Василий Федорович

Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович

Рождение ребёнка
Около 24.03.1812

Дочь: Касырева Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 04.04.1815

Сын: Гомозов Антип Федорович

Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1817

Дочь: Касырева Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1820

Дочь: Гомозова Домна Федоровна

Отец ребёнка: Гомозов Федор Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомозов Федор Мартинович

Смерть
Неизвестно
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