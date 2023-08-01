Гомозова Агафия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1845
Дочь: Воронкова Марфа Антиповна
Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович
Рождение ребёнка
15.03.1852
Сын: Гомозов Алексей Антипович
Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1854
Дочь: Гомозова Евдокия Антиповна
Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1856
Дочь: Гомозова Степанида Антиповна
Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович
Рождение ребёнка
29.05.1859
Дочь: Гомозова Акилина Антиповна
Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович
Рождение ребёнка
08.05.1860
Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович
Рождение ребёнка
24.11.1861
Дочь: Гомозова Варвара Антиповна
Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно