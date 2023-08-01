Гомозова Агафия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомозова Агафия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1845

Дочь: Воронкова Марфа Антиповна

Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1852

Сын: Гомозов Алексей Антипович

Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1854

Дочь: Гомозова Евдокия Антиповна

Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Дочь: Гомозова Степанида Антиповна

Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1859

Дочь: Гомозова Акилина Антиповна

Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1860

Сын: Гомозов Петр Антипович

Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1861

Дочь: Гомозова Варвара Антиповна

Отец ребёнка: Гомозов Антип Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомозов Антип Федорович

Смерть
Неизвестно
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