Гузанов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузанов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1838

Дата смерти

19.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1838

Отец: Гузанов Фёдор

Мать: (Гузанова) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гузанова) Федосья

Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
27.01.1877

Жена: (Гузанова) Евфимия

Никола-Замошье, Некоузская волость, Мологский уезд
ЯрАрхив
Рождение ребёнка
07.08.1880

Сын: Гузанов Иван

Мать ребёнка: (Гузанова) Евфимия

Смерть
19.11.1899

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