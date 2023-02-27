Гузанов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1838
Дата смерти19.11.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1838
Отец: Гузанов Фёдор
Мать: (Гузанова) Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гузанова) Федосья
Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
27.01.1877
Жена: (Гузанова) Евфимия
Никола-Замошье, Некоузская волость, Мологский уезд
ЯрАрхив
Рождение ребёнка
07.08.1880
Сын: Гузанов Иван
Мать ребёнка: (Гузанова) Евфимия
Смерть
19.11.1899