(Гузанова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гузанова) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Гузанов Фёдор

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Гузанов Фёдор

Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Гузанов Павел

Отец ребёнка: Гузанов Фёдор

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гузанов Фёдор

Отец ребёнка: Гузанов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузанов Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно
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