(Гузанова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Гузанов Фёдор
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Гузанов Фёдор
Рождение ребёнка
28.10.1838
Сын: Гузанов Павел
Отец ребёнка: Гузанов Фёдор
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гузанов Фёдор
Отец ребёнка: Гузанов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузанов Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно