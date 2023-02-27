Гузанов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Гузанов Емельян
Мать: Праскева
Рождение ребёнка
28.10.1838
Сын: Гузанов Павел
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гузанов Фёдор
Мать ребёнка: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно