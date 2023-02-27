Гузанов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузанов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Гузанов Емельян

Мать: Праскева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Гузанов Павел

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гузанов Фёдор

Мать ребёнка: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно
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