(Гузанова) Евфимия
Место рождениясело Сасыево, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя, Мологский, Ярославская, Российская империя
Дата рождения02.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1849
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1877
Муж: Гузанов Павел
Никола-Замошье, Некоузская волость, Мологский уезд
ЯрАрхив
Рождение ребёнка
07.08.1880
Сын: Гузанов Иван
Отец ребёнка: Гузанов Павел
Смерть
Неизвестно