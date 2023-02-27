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(Гузанова) Евфимия

Место рождения

село Сасыево, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя, Мологский, Ярославская, Российская империя

Дата рождения

02.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1849

Отец: Гаврило

Мать: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1877

Муж: Гузанов Павел

Никола-Замошье, Некоузская волость, Мологский уезд
ЯрАрхив
Рождение ребёнка
07.08.1880

Сын: Гузанов Иван

Отец ребёнка: Гузанов Павел

Смерть
Неизвестно

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