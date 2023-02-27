Гузанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузанов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1880

Отец: Гузанов Павел

Мать: (Гузанова) Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузанов Владимир

Мать ребёнка: (Мухина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гузанова) Валентина

Мать ребёнка: (Мухина) Анна

Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
23.04.1906

Жена: (Мухина) Анна

Никола-Замошье, Некоузская волость, Мологский уезд
ЯрАрхив
Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: (Гузанова) Анастасия

Мать ребёнка: (Мухина) Анна

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гузанов Иван

Мать ребёнка: (Мухина) Анна

Смерть
Неизвестно

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