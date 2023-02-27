Гузанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1880
Отец: Гузанов Павел
Мать: (Гузанова) Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузанов Владимир
Мать ребёнка: (Мухина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гузанова) Валентина
Мать ребёнка: (Мухина) Анна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.04.1906
Жена: (Мухина) Анна
Никола-Замошье, Некоузская волость, Мологский уезд
ЯрАрхив
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: (Гузанова) Анастасия
Мать ребёнка: (Мухина) Анна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гузанов Иван
Мать ребёнка: (Мухина) Анна
Смерть
Неизвестно