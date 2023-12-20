Фефелов Сергей Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Фефелов Осип Максимов
Мать: Фефелова 1
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Фефелов Евстрат Сергеевич
Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фефелов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Фефелова) Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Фефелова) Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева
Смерть
Неизвестно