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Фефелов Сергей Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Фефелов Осип Максимов

Мать: Фефелова 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова Авдотья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Фефелов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фефелов Евстрат Сергеевич

Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Фефелов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Фефелов Платон Сергеевич

Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Фефелова) Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Фефелова) Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Фефелова Авдотья Григорьева

Смерть
Неизвестно

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