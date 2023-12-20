Фефелова Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Фефелов Евстрат Сергеевич
Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фефелов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Фефелова) Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Фефелова) Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов
Смерть
Неизвестно