Фефелова Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелова Авдотья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефелов Сергей Осипов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фефелов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фефелов Евстрат Сергеевич

Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Фефелов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Фефелов Платон Сергеевич

Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Фефелова) Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Фефелова) Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Фефелов Сергей Осипов

Смерть
Неизвестно

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