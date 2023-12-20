Фефелов Осип Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелов Осип Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Фефелов Максим Иванов

Мать: Фефелова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова 1

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Фефелов Семен Осипов

Мать ребёнка: Фефелова 1

Рождение ребёнка
1814

Сын: Фефелов Сергей Осипов

Мать ребёнка: Фефелова 1

Бракосочетание
23.10.1827

Жена: Фефелова (Савельева) Анна Иванова

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фефелов Иван Осипов

Мать ребёнка: Фефелова (Савельева) Анна Иванова

Смерть
1851

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