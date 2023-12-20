Фефелов Осип Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Фефелов Максим Иванов
Мать: Фефелова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фефелова 1
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фефелов Семен Осипов
Мать ребёнка: Фефелова 1
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Фефелова 1
Бракосочетание
23.10.1827
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фефелов Иван Осипов
Мать ребёнка: Фефелова (Савельева) Анна Иванова
Смерть
1851