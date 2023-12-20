Фефелов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Фефелов Сергей Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Фефелова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Фефелова Матрена Никитина
Смерть
Неизвестно