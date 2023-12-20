Фефелов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелов Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Фефелов Сергей Осипов

Мать: Фефелова Авдотья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова Матрена Никитина

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Фефелова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Фефелова Матрена Никитина

Смерть
Неизвестно

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