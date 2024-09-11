Аверкина (Кащеева) Марфа Семёновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти21.10.1907
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1893
Сын: Аверкин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Аверкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Аверкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Аверкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Аверкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Романова (Аверкина) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Аверкин Василий Ефимович
Смерть
21.10.1907
от паралича