Аверкина (Кащеева) Марфа Семёновна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аверкина (Кащеева) Марфа Семёновна

Место рождения

Мордовское Корино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1869

Дата смерти

21.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кащеев Семён Васильев

Мать: Кащеева Ксения Назаровна/Лазаревна

Мордовское Корино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Аверкин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Аверкин Василий Ефимович

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Аверкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Аверкин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Аверкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Аверкин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Романова (Аверкина) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Аверкин Василий Ефимович

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
21.10.1907
Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
от паралича

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