Аверкин Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкин Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Аверкин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Аверкина Марфа Семёновна

Рождение ребёнка
30.12.1895

Сын: Аверкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Аверкина Марфа Семёновна

Смерть
Неизвестно
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