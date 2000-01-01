Аверкин Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1893
Сын: Аверкин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Аверкина Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
30.12.1895
Сын: Аверкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Аверкина Марфа Семёновна
Смерть
Неизвестно