Романова (Аверкина) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Романова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Романова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Романова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно