Романова (Аверкина) Пелагея Васильевна 03.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова (Аверкина) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

03.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1903

Отец: Аверкин Василий Ефимович

Мать: Аверкина (Кащеева) Марфа Семёновна

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Иван Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Петр Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Романова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Романова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Романова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Романов Василий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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