Кащеева Ксения Назаровна/Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Аверкина Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Кащеев Семён Васильевич
Мордовское Корино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кащеев Семён Васильевич
Смерть
Неизвестно