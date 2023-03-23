Кащеева Ксения Назаровна/Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кащеева Ксения Назаровна/Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Аверкина Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Кащеев Семён Васильевич

Мордовское Корино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кащеев Гаврил Семенович

Отец ребёнка: Кащеев Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно