(Скопычева) Любовь Эвальдовна 23.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Скопычева) Любовь Эвальдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1951

Отец: Блиферниц (Bliefernich) Эвальд Эдуардович

Мать: Скопичева (Скопычева) (Скопичева (Скопычева)) Зоя Григорьевна

Развод
Неизвестно

Муж: Никонов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1973

Дочь: Трипутина / Фирсова (Никонова) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Никонов Виктор Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.09.1977

Дочь: Красноперова (Скопичева (Скопычева)) Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Скопичев Геннадий Григорьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.03.1982

Сын: Скопичев Аркадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Скопичев Геннадий Григорьевич

Омск, город Омск, Омская область

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