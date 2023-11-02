(Скопычева) Любовь Эвальдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1951
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1951
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1973
Дочь: Трипутина / Фирсова (Никонова) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Никонов Виктор Иванович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.09.1977
Дочь: Красноперова (Скопичева (Скопычева)) Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Скопичев Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1982
Сын: Скопичев Аркадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Скопичев Геннадий Григорьевич