Скопичев Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкопичев Геннадий Григорьевич

Скопичев Геннадий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1951

Дата смерти

04.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951

Отец: Скопичев Григорий Григорьевич

Мать: Скопичева (Герасеменюк) Ефросинья Мироновна

Рождение ребёнка
08.09.1977

Дочь: Красноперова (Скопичева (Скопычева)) Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: (Скопычева) Любовь Эвальдовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.03.1982

Сын: Скопичев Аркадий Геннадьевич

Мать ребёнка: (Скопычева) Любовь Эвальдовна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
04.05.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.