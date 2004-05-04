Скопичев Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1951
Дата смерти04.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951
Рождение ребёнка
08.09.1977
Дочь: Красноперова (Скопичева (Скопычева)) Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: (Скопычева) Любовь Эвальдовна
Рождение ребёнка
08.03.1982
Сын: Скопичев Аркадий Геннадьевич
Мать ребёнка: (Скопычева) Любовь Эвальдовна
Смерть
04.05.2004