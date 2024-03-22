Трипутина / Фирсова (Никонова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трипутина / Фирсова (Никонова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

28.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1973

Отец: Никонов Виктор Иванович

Мать: Любовь Эвальдовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.06.1991

Дочь: Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Фирсов Сергей Геннадьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.07.2003

Сын: Трипутин Артур Игоревич

Отец ребёнка: Трипутин Игорь Анатольевич

Омск, город Омск, Омская область
Развод
Неизвестно

Муж: Фирсов Сергей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Сергей Геннадьевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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