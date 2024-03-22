Трипутина / Фирсова (Никонова) Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1973
Отец: Никонов Виктор Иванович
Мать: Любовь Эвальдовна
Рождение ребёнка
30.06.1991
Дочь: Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Фирсов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
02.07.2003
Отец ребёнка: Трипутин Игорь Анатольевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно