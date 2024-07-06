Титов Сергей Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиМежду 1799 и 1803 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.
Отец: Титов Меркурий
Рождение ребёнка
1789 или 1792 ст.
Мать ребёнка: Титова Марфа Михайловна
Бракосочетание
Около 1790 ст.
Жена: Титова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1791 или 1795 ст.
Мать ребёнка: Титова Марфа Михайловна
Военная служба
С 1794 по 1797 ст.
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Марфа Михайловна
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 25 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 101.
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Глазырина (Титова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Титова Марфа Михайловна
Смерть
Между 1799 и 1803 ст.
В ИВ жена-солдатка и вдова