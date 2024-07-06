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Титов Сергей Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774 ст.

Дата смерти

Между 1799 и 1803 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

1739 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

1789 или 1792 г.р.
1791 или 1795 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1799 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.

Отец: Титов Меркурий

Мать: Титова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1789 или 1792 ст.

Сын: Титов Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Титова Марфа Михайловна

Бракосочетание
Около 1790 ст.

Жена: Титова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1791 или 1795 ст.

Сын: Титов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Титова Марфа Михайловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Военная служба
С 1794 по 1797 ст.
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Марфа Михайловна

Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 25 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 101.
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Глазырина (Титова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Титова Марфа Михайловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Между 1799 и 1803 ст.
В ИВ жена-солдатка и вдова

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