Титова Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789 или 1792 ст.
Отец ребёнка: Титов Сергей Меркурьевич
Бракосочетание
Около 1790 ст.
Рождение ребёнка
1791 или 1795 ст.
Отец ребёнка: Титов Сергей Меркурьевич
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Сергей Меркурьевич
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 27 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 101.
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Глазырина (Титова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Титов Сергей Меркурьевич
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 31 год, вдова и подворница Степана Васильевича Глазырина и его семьи. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237об двор № 95.
Смерть
Неизвестно