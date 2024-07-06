Титова Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

1789 или 1792 г.р.
1791 или 1795 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1799 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789 или 1792 ст.

Сын: Титов Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Титов Сергей Меркурьевич

Бракосочетание
Около 1790 ст.

Муж: Титов Сергей Меркурьевич

Рождение ребёнка
1791 или 1795 ст.

Сын: Титов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Титов Сергей Меркурьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Сергей Меркурьевич

Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 27 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 101.
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Глазырина (Титова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Титов Сергей Меркурьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 31 год, вдова и подворница Степана Васильевича Глазырина и его семьи. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237об двор № 95.
Смерть
Неизвестно

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