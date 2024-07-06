Титов Федор Сергеевич 1789 или 1792 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Титов Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 или 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1792 ст.

Отец: Титов Сергей Меркурьевич

Мать: Титова Марфа Михайловна

Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 7 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 101.
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 11 лет, подворник Глазыриных. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237об двор № 95.
Смерть
Неизвестно

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