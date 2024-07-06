Титов Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 или 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1792 ст.
Отец: Титов Сергей Меркурьевич
Мать: Титова Марфа Михайловна
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 7 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 101.
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 11 лет, подворник Глазыриных. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237об двор № 95.
Смерть
Неизвестно