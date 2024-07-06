Титов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1791 или 1795 ст.
Дата смерти1825 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1791 или 1795 ст.
Отец: Титов Сергей Меркурьевич
Мать: Титова Марфа Михайловна
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 4 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 101.
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 8 лет, подворник Глазыриных. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237об двор № 95.
Упоминание
1816 ст.
Ревизская сказка: 25 лет. См РС 1834. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593
Бракосочетание
До 1821
Жена: Титова Степанида
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Титова) Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Титова Степанида
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Титова Степанида
Смерть
1825 ст.
В возрасте 30 лет от __. Согласно РС1834: ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593
Упоминание
1834 ст.
Ревизская сказка: умер в 1825. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593