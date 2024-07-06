Титов Василий Сергеевич 1791 или 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Титов Василий Сергеевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1791 или 1795 ст.

Дата смерти

1825 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1795 ст.

Отец: Титов Сергей Меркурьевич

Мать: Титова Марфа Михайловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 4 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 101.
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 8 лет, подворник Глазыриных. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237об двор № 95.
Упоминание
1816 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 25 лет. См РС 1834. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593
Бракосочетание
До 1821

Жена: Титова Степанида

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Титова) Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Титова Степанида

Рождение ребёнка
1825

Сын: Титов Данило Васильевич

Мать ребёнка: Титова Степанида

Смерть
1825 ст.
В возрасте 30 лет от __. Согласно РС1834: ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593
Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: умер в 1825. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593

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