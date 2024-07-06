Титов Данило Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Титов Василий Сергеевич
Мать: Титова Степанида
Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 5 лет (ошибка: либо в возрасте, либо в отцовстве). ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593
Смерть
Неизвестно