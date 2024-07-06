Титов Данило Васильевич 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Титов Данило Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 или 1795 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Титов Василий Сергеевич

Мать: Титова Степанида

Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 5 лет (ошибка: либо в возрасте, либо в отцовстве). ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593
Смерть
Неизвестно

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