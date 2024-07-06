Титова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Титова) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Титов Василий Сергеевич
Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 40 лет, вдова. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593
Смерть
Неизвестно