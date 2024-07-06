Титова Степанида Около 1794 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Титова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 или 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1821

Муж: Титов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Титова) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Титов Данило Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Сергеевич

Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 40 лет, вдова. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 593
Смерть
Неизвестно

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