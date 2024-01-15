Седов (Опарин) Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Опарин Иван Герасимов
Мать: Опарина Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евфимия Иванова
Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
11.10.1836
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
13.01.1839
Сын: Седов (опарин) Григорий Иванович
Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
23.05.1843
Дочь: Илларионова Акилина Иванова
Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
01.04.1846
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
22.01.1850
Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Зиновья Ивановна
Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Ульяна Ефимова
Смерть
Неизвестно