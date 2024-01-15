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Седов (Опарин) Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Опарин Иван Герасимов

Мать: Опарина Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евфимия Иванова

Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
11.10.1836

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
13.01.1839

Сын: Седов (опарин) Григорий Иванович

Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1843

Дочь: Илларионова Акилина Иванова

Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1846

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1850

Сын: Седов Василий Иванович

Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Зиновья Ивановна

Мать ребёнка: Седова Ульяна Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Ульяна Ефимова

Смерть
Неизвестно
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