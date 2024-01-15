Опарин Иван Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Опарина Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Опарин Филипп Иванов
Мать ребёнка: Опарина Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Седов (опарин) Иван Иванов
Мать ребёнка: Опарина Евдокия Фёдорова
Смерть
1841