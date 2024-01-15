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Опарин Иван Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Опарин (седов) Герасим Васильев

Мать: Опарина Матрёна Яковлева (Николаева)

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Опарина Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Опарин Филипп Иванов

Мать ребёнка: Опарина Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Седов (опарин) Иван Иванов

Мать ребёнка: Опарина Евдокия Фёдорова

Смерть
1841
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