Седова Ульяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1843
Дочь: Илларионова Акилина Иванова
Отец ребёнка: Седов Иван Иванов
Рождение ребёнка
01.04.1846
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Седов Иван Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1850
Отец ребёнка: Седов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно