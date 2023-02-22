Седова Ульяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Ульяна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1843

Дочь: Илларионова Акилина Иванова

Отец ребёнка: Седов Иван Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1846

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Седов Иван Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1850

Сын: Седов Василий Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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