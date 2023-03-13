(Кабанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кабанова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.12.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873

Отец: Кабановъ Евлампий

Мать: Кабанова Екатерина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.07.1890

Муж: Ефимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1892

Сын: Козловъ Алексей

Отец ребёнка: Ефимовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1895

Сын: Ефимовъ Вакинфъ

Отец ребёнка: Ефимовъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.01.1898

Дочь: (Ефимова) Аполлинария

Отец ребёнка: Ефимовъ Иванъ

Рождение ребёнка
23.07.1905

Дочь: (Ефимова) Анна

Отец ребёнка: Ефимовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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