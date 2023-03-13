(Кабанова) Анна
Место рождения
Дата рождения08.12.1873
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873
Отец: Кабановъ Евлампий
Бракосочетание
08.07.1890
Муж: Ефимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.10.1892
Сын: Козловъ Алексей
Отец ребёнка: Ефимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.07.1895
Сын: Ефимовъ Вакинфъ
Отец ребёнка: Ефимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1898
Дочь: (Ефимова) Аполлинария
Отец ребёнка: Ефимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.07.1905
Дочь: (Ефимова) Анна
Отец ребёнка: Ефимовъ Иванъ