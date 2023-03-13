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Ефимовъ Вакинфъ
Ефимовъ Вакинфъ
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Древо
Место рождения
сельцо Петровка
Дата рождения
17.07.1895
Пол
Мужской
Отец
Ефимовъ Иванъ
1865 г.р.
Мать
(Кабанова) Анна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1895
Отец:
Ефимовъ Иванъ
Мать:
Анна
сельцо Петровка
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