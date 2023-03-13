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Ефимовъ Вакинфъ

Место рождения

сельцо Петровка

Дата рождения

17.07.1895

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1895

Отец: Ефимовъ Иванъ

Мать: Анна

сельцо Петровка
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