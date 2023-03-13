Кабанова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кабановъ Павелъ
Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий
Рождение ребёнка
08.12.1873
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кабанова Александра
Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий
Рождение ребёнка
25.11.1883
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кабановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабановъ Евлампий