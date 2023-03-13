Кабанова Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

1870 г.р.
1873 г.р.
1881 г.р.
1883 г.р.
1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кабановъ Павелъ

Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий

Рождение ребёнка
08.12.1873

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кабанова Александра

Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий

Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кабановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабановъ Евлампий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабановъ Евлампий

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